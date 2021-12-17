東森集團今年在東森購物網、東森直銷電商、東森保代等繳出亮眼成績下，17日宣布年終獎金3個月起跳、最高6個月，全集團年終獎金也將比去年多發逾一億元，其中，東森購物基層員工加碼1萬，獲利成長通路再發紅利獎金。

東森集團今年總業績預估435億元，年增32％，獲利年增逾一倍，本於犒賞員工努力，今年年終獎金亦創新高，包括東森保代年終最高6個月、東森購物網最高5個月、東森直消電商最高4個月、ETtoday新聞雲最高3.2個月、東森自然美及東森房屋最高3個月，其中ETtoday、東森保代及東森房屋的年終都是領先同業。

此外，受惠疫情，東森購物網今年全年獲利可望突破20億大關，東森購物除了發放年終獎金最高可領5個月，對於薪資4萬以下的基層員工，加發1萬元獎金，此外獲利大幅成長的電視、網路及電話行銷通路亦發予紅利獎金。

東森集團總裁王令麟指出，今年集團企業年終發放應該是優於同業，去年東森購物獲利16億，發放2.9億年終獎金，今年獲利20億，將發出3億9700萬年終獎金，明年獲利目標將挑戰25億。

東森集團除了大方犒賞員工，今年7月考量全球疫情後帶來的通膨及物價上漲問題，率先宣布基層員工調薪最高7％；疫情期間，東森集團也是領先業界唯一安排全體員工進行PCR篩檢，免費投保疫苗險，並提供保健品，提升免疫力。