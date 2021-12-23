總獎金500萬台幣的TLPGA台巡賽年終壓軸大賽--2021「台灣大哥大女子公開賽」，今天完成第二回合後形成大混戰，陳之敏、李欣與陳子涵三人同以低於標準桿兩桿的142桿總桿並列第一；美巡賽好手「台灣一姊」徐薇淩、今年已進帳三座冠軍的台巡賽準賞金后吳佳晏，以及17歲的業餘小將黃亭瑄三人則同以143桿、一桿之差在後虎視眈眈。由於目前有高達六位選手桿數最多只相差一桿，因此明天最後一回合決賽鹿死誰手，未到最後關頭可能難以分曉。

今天第二回合比賽林口東華球場雨勢雖然終於停歇，但戰局卻瞬息萬變，讓人宛如經歷三溫暖。第一回合領先的劉芃姍今天開賽後頻出狀況，隨即退出領先榜首。本週抱手傷參賽的陳之敏完成第一回合後雖然立即接受針灸治療，但狀況未見好轉，今天雖然吞了三顆止痛藥，但依然相當疼痛，「第七洞開完球後，一度痛到想要退賽。」

儘管如此，陳之敏今天仍然奮戰不懈，最後靠一記博蒂與一記柏忌繳出平標準桿72桿。生涯第一次以(並列)領先之姿打進第三回合決賽的陳之敏透露，手痛反而讓她不會想太多，只想好好處理並撐過眼下的每一桿，「今天晚上回去後會熱敷，明天決賽將盡力而為。」

李欣今天的成績卡則是相當多采多姿，雖然射下了五隻小鳥，一度單獨領先，但也吞下三記柏忌，最後以70桿作收。李欣賽後表示今天她的長推桿相當順手，不像第一回合長推桿都距離不夠，「上一場比賽的果嶺還是比較快，反觀在東華推桿還是要多加一點力道。」

自認為得失心比較重的李欣今天情緒比昨天平穩，不像昨天起伏比較大，鐵桿擊球與長推桿也有發揮出來。李欣今天在果嶺用了27推，並有11洞標準桿攻上果嶺，「今天這種風勢下有這種表現，還算滿意；明天的決賽技術方面都沒問題，最重要的是心態。」另一方面，陳子涵今天也不約而同繳出70桿，以142桿總桿追上陳之敏與李欣。

至於第一回合打得有點悶的吳佳晏今天則是發揮本季一貫的高水準，全天表現極為穩健，一共抓下四隻小鳥、沒有任何失手，最後繳出全場最佳的68桿，總桿提升為143桿，只落後領先者一桿。吳佳晏表示今天「打得比較積極、精準的鐵桿為自己製造了許多賺博蒂的機會，加上par-on的機率也很高(15個標準桿上果嶺)，大大降低吞柏忌的可能。」

台灣大招牌球星徐薇淩第二回合仍然在適應東華球場的果嶺，前九洞花了17推，後九洞用了14推，加上第十二洞因為第二桿下水、第十八洞開球偏左掉進樹林，各吞了一記柏忌，抵銷她進帳的三隻小鳥，終場以72桿作收，兩天總桿同為143桿。

徐薇淩此次從美國返台解隔離後，迄今只零星打了一兩回合的球，目前仍在重新調整與適應台灣果嶺的調性；Eagle Hsu打趣表示：「在LPGA比賽果嶺推桿，球感覺是在草上滾；回台灣打球，感覺球是在草裡面滾。」

台灣大贊助球星李旻今天則靠全場唯一的一記老鷹，以70桿作收，總桿145桿與陳宇茹、首輪領先者劉芃姍及黃郁評，並列第八。李旻在標準桿五桿的第十七洞，第二桿利用三號木桿把小白球直接打上果嶺，然後順利推進15呎的推桿，漂亮收下老鷹，「那一洞我不預計自己可以兩桿攻上果嶺，是打完後走向果嶺才知道的。」