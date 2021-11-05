台灣大哥大5日正式開賣蘋果全新第6代iPad mini，同時宣布將於下周開始銷售第9代iPad。

台灣大推出優惠專案，選搭1399元資費，綁約48個月，原價19400元的第6代iPad mini（256GB）WiFi版，或是原價15000元的第9代iPad（256GB）WiFi版，專案價0元，再送3個月myVideo及雲端遊戲平台GeForce NOW，免費欣賞《四樓的天堂》、《2049》等萬部強檔戲劇，以及跨裝置玩千款熱門遊戲，台灣大5G用戶還能再享6個月Apple Music免費，暢聽逾8500萬首歌曲。11月底前到直營門市進行達人手工包膜服務，可享全機包膜9折優惠。

第6代iPad mini搭載A15仿生晶片，CPU效能較前代提升達40％。螢幕配備8.3吋Liquid Retina顯示器，讓圖片和影片呈現更加栩栩如生，再加上邊框縮窄，螢幕的視覺感受也更寬廣。機身有粉紅、紫、星光、太空灰共四種顏色，容量有64GB及256GB兩種規格。第9代iPad採用A13仿生晶片，CPU效能提升20％，螢幕配備10.2吋Retina顯示器，前鏡頭升級至1200萬畫素，視訊或自拍的畫質更好，外觀方面有銀色或太空灰，同樣有64GB和256GB兩種容量規格可選擇。

第6代iPad mini和第9代iPad均有WiFi版、WiFi+行動網路兩種版本。前鏡頭功能也都首度加入「人物居中」功能，當用戶在視訊過程中四處移動時，前置超廣角鏡頭會自動調整，讓用戶保持在畫面中央。

針對雙11檔期，台灣大網路門市推出兩項雙11限時優惠方案，11月11日前申辦5G「好速成雙」1599元指定專案，除了享5G行動上網吃到飽，以及1Gbps+WiFi6家用寬頻飆網體驗，一次可將2台Google Nest Mini智慧音箱與2000元momo幣帶回家，總價值超過5000元。

另外，針對新申辦或攜碼499元以上4G吃到飽單門號案、綁約24或30個月的用戶，加碼再送1111元momo幣。

台灣大「Open Possible聯名卡」卡友於活動期間，不限通路申辦1399元以上專案，限時加碼送2000元momo幣，以及5G電信費每期最高5.5％現金回饋，讓用戶賺加碼優惠又可省電信費。