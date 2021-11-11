電商平台「雙11購物節」開打，東森購物網11日公布雙11單日業績開出紅盤，較去年雙11業績成長近3成，統計雙11檔期從1日至11日18:00為止，東森購物網全通路業績突破15億元。

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網1~10月累計合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達230.2億元，年增率17.1％，累計合併稅後淨利14.4億元，年增28.5％，每股稅後純益 (EPS) 達14.13元，較去年同期增加3.13元，已經超越2020全年EPS14.11元，再刷新歷史新高。

今年1~10月東森購物網業績穩定成長，除了受惠於疫情帶動線上銷售增長，主要還是因東森購物網以多元通路並進模式穩定經營，並持續開發壯大自營商品及電子商務EC通路，挹注獲利。

為刺激買氣，東森購物網自2018年8月起發放東森幣，截至目前已發放190億枚，是凝聚會員回購的最佳利器。歡慶雙11，看準雙11、雙12檔期有政府五倍券加持，東森購物網業績可挑戰再創新高。

雙11購物節，東森購物網今年祭出抽獎、東森幣回饋等活動，刺激買氣，11日更推出限定加碼LINE回饋11％，並大方撒出35萬份紅包讓消費者免費領取，成功助攻網路平台業績，較平日成長10倍以上。

其中更出現5位千萬刷手專搶Apple產品，下單第1名的會員搶購Apple 3C商品總額超過 2680 萬元，其中一人鎖定 iPhone下單超過 350支手機。進一步觀察整體消費群族輪廓，女性76%、男性24%，其中以北部會員佔大宗，50～59歲為消費主力。

東森購物網整理「雙11」20大熱銷商品排行，在銷售件數表現上，以3C家電、住宿券及衛生紙最為熱銷，Apple AirPods Pro搭配無線充電盒榮登銷售冠軍，其次為老爺酒店集團聯合住宿券，因在網路推出直播價2899元，賣得比在旅展還便宜，還加碼line及禮物卡回饋，引起消費者搶購，平均每位消費者下單都買四組以上。

另外Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及OPPO 智慧手機都在十大熱銷商品中。熱銷商品還有衛生紙，包含倍潔雅、舒潔、春風都有特價，引起消費者搶購。自然美積雪草煥活全能超值組在雙11推出加1元多1組，因此也擠進20大熱銷產品中，前20大商品就貢獻超過1億元業績。

雙11檔期熱賣，從11月熱銷品項來觀察民眾需求，除了3C商品熱賣，隨著時序入冬，疫情逐步解封，前20大熱銷商品中，保暖衣物及機能運動衣，例如石墨烯塑身褲、保暖的絨毛衣，甚至冬天保暖的黑糖薑茶都成為異軍突起的黑馬品項，另外消費者持續注重「健康」概念的保健食品及常年熱銷的美妝保養品，也有許多消費者都趁著雙11下殺優惠搶購入手。