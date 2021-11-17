全國高級中等學校五大類學生技藝競賽開跑，其中「家事類學生技藝競賽」9至10日在高雄市立三民家商舉辦，並於11日舉辦頒獎典禮，新北市6位學生獲家事類金手獎6位及9位優勝，金手獎獲獎人數再創歷年新高。

新北市教育局表示，在家事類金手獎中，全國各校共351位技藝優秀學生角逐，包含飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8職種，各職種則依參賽人數採計金手獎數。

榮獲美顏組金手獎的樹人家商同學黃筠筑表示，今年受疫情影響，很多預定規劃被打亂，心裡感到很慌張，但還好參加教育局舉辦的金手培訓計畫，能有系統地參加基地訓練、技能觀摩及模擬競賽等訓練活動，還可以跟不同學校選手切磋討論，在充分資源及老師帶領下，讓自己有信心地面對比賽。

負責執行美顏組金手培訓計畫的樹人家商老師謝沛蓁表示，新北6名選手參加美顏組培訓計畫，當中就有5名學生獲金手及優勝獎，得獎率超過8成，在全國83位學生中，能仁家商黃宇綸、穀保家商卓恩卉及樹人家商黃筠筑3位中脫穎而出勇奪最高榮譽金手獎，非常不容易。除個人獎外，這3校也都分別拿下美顏組團體獎。

教育局長張明文表示，新北市透過金手培訓計畫，規畫三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，為鼓勵學生在技能競技的舞臺上爭取佳績，首創加碼獎勵金激勵學生及指導教師，第1名至3名獲獎學生可分別獲得2萬、1萬2000元及1萬元。另外，學生參加國際技能競賽最高可得120萬、教師最高可得40萬元，用實質回饋表達對付出心力指導老師及勇於面對挑戰選手高度肯定。

每年度舉辦的全國高級中等學校技藝競賽是各技術型高級中等學校重要活動，除限定高三學生參賽，每職種限制單校僅能推派1至2名選手參加，獲獎選手後續將可參加四技二專升學的技優管道，爭取未來擠身優質科技大學機會，受全國各校高度重視。