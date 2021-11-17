今年9月中旬中國大陸以檢出介殼蟲為由，暫停我釋迦與蓮霧輸入，為開拓海外市場，農委會補助釋迦及蓮霧海外拓銷獎勵，本次補貼以歐美航線最多，空運每公斤補助105元，補助期自110年12月1日至111年3月31日止。

農委會今日召開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布鳳梨釋迦內銷、外銷、加工「三支箭」啟動。

根據農委會「110／111年台灣釋迦及蓮霧海外拓銷獎勵期間及基準」指出，運銷獎勵以歐美地區國家的空運每公斤105元、海運每公斤20元最多；其次為中東地區國家空運每公斤70元、海運每公斤12元；再來是其他地區空運每公斤45元、海運每公斤9元。

若使用台大氣調櫃技術和農委會台東農改場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，每公斤運費再額外補貼5元，出口200公噸以上業績獎勵每公斤再加2元。

農委會表示，外銷目標上，目標今年12月1日至111年3月31日釋迦外銷目標5000公噸，鮮果將拓展外銷香港、新加坡、馬來西亞、中東、加拿大等市場；凍果則主打日本、新加坡、香港美國、加拿大、馬來西亞等市場。

但要提醒的是，唯有符合農糧署「外銷作物生產供應鏈系統登錄之供果園外銷業者才能請領海外拓銷獎勵，業者倘尚未登錄前揭供應鏈系統，11月19日前應於農糧署辦理供果園登錄與簽審事宜。

農委會主委陳吉仲表示，急速冷凍釋迦因為是食品不必走檢疫路線，期待2000公噸的急速冷凍釋迦可以順利外銷到世界市場。