台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic將於12月4號下午五點，獨家線上直播南韓樂壇年度盛事Melon Music Awards 2021（簡稱MMA）。

今年的MMA以「NEXT MUSIC UNIVERSE」為主題，將由紅遍世界的各大韓國偶像團體、知名歌手們接連帶來魅力爆棚的演出，並邀請所有粉絲一起回顧MMA頒獎典禮自2009年以來的經典時刻。

粉絲們只要打開MyMusic APP並註冊會員，即可免費收看MMA典禮盛況，MyMusic更準備了總價值超過15萬的超值好禮與直播派對，準備在年底嗨翻所有K-pop樂迷。

為了讓喜愛韓流音樂的會員享受最具臨場感的直播觀賞體驗，MyMusic特別在ATT SHOWBOX舉辦包廳直播派對，以300吋LED大螢幕與演唱會等級的高規格音響全程直播偶像們的精彩表演，MyMusic金星、黑鑽VIP會員只要於11月30日前報名就有機會攜伴免費參加，零時差感受韓流巨星的舞台魅力。

活動當天將抽出一名幸運得主，獨得OPPO Reno6 Pro 5G手機(價值24990元)，前100名進場的會員還可獲得韓國炸雞第一品牌NENE CHICKEN原味炸雞兌換券(價值299元)，現場更有黑松公司旗下飲品C&C氣泡飲、韋恩咖啡，德記洋行旗下SINGHA勝獅啤酒、開喜烏龍茶、韓國品牌Sam Da Soo濟州火山岩盤礦泉水等飲品免費暢飲，讓VIP會員盡情跟著偶像嘶吼舞動。

12月4日前註冊成為MyMusic新會員並購買MyMusic指定方案，即享前三個月0元暢聽優惠，還可抽OPPO Enco Air真無線耳機(價值1999元，共10名)。

此外，MyMusic更大手筆加碼送出三支OPPO Reno6 Pro 5G手機，只要在12月3日前至MyMusic App或官網報名，並觀看MMA頒獎典禮直播，即可參加抽獎。而為讓全台的K-pop粉絲都能替自己喜愛的歌手應援，MyMusic也貼心彙整「MMA 2021入圍名單」歌單，用戶點聽此歌單還可抽Google Nest Hub（第2代）智慧音箱與韓星偶像周邊商品。

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