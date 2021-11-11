富采（3714）上季財報繳出亮麗成績單，展望第四季，富采預期mini LED、高階紅光產能滿載，抵銷傳統淡季效應，第四季營運僅個位數下滑，而在需求強勁之下，富采2022年在mini LED晶片、COB封裝、紅光LED將同步擴產，上季度，富采mini LED及紅光占比超過50％，首度超越傳統藍光。

晶電董事長范進雍表示，高階四元、車用及植物照明等相關應用第四季持續暢旺，但是消費性產品有傳統淡季效應，加上今年有缺櫃問題，致零組件廠提早步入淡季，TV、手機、背光等相關應用趨緩，而汽車相關則因晶片荒導致訂單遞延至第四季，因此車用可望持續成長。

范進雍強調，晶電的mini LED依照計畫擴產，年底月產能提升20％，明年第二季將達成累計擴產50％目標，約當4吋晶圓產能將達150萬片，范進雍再次強調，mini LED滲透率拉高，可供應的高品質產能減少，對晶電營收、獲利的改善會更明顯，即使消費性藍光供過於求，明年高階的mini LED仍處於供不應求。

隆達董事長蘇峰正看好mini LED在汽車上的應用，除了非蘋陣營持續開案之外，應用在汽車儀表板上的mini LED需求強勁，目前客戶有Tier 1車廠、面板客戶及買面板做成模組的客戶，預期車用mini LED將於明年下半年發酵。

富采財務長張博儀統計，目前紅光LED及mini LED營收占比各約30～40％、20％以上，產品組合調整、稼動率拉高推升上季毛利率，他預估，第四季高階紅光、mini LED產能持續滿載，傳統藍光LED稼動率降至70～80％，整體來說，雖有淡季效應，但是衰退幅度不會超過二位數，毛利率可守住第二季水準。

由於消費性以外產品需求強勁，富采今年9月相關子公司已經完成重組，邁入第二階段整合，可望進一步發揮戰力，除了mini LED晶片擴產之外，紅光LED、隆達的COB封裝產能都有進一步擴產計畫。