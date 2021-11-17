被動元件廠前三季繳出亮麗財報成績單，五家被動廠前三季賺逾9元，超過半個股本的被動廠也達三家，由於加上第四季法人的獲利預估值後，本益比均不到十倍，今（17）日由二哥華新科（2492）發動補漲氣勢，帶領被動元件類股反彈大漲。

統計前三季獲利跨越1個股本的被動廠有國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）；興勤（2428）、臺慶科（3357）分別以9.51元、9.47元並列第二領先群；前三季獲利已逾半個股本的則有凱美（2375）、聚鼎（6224）、大毅（2478），且均已經超越2020年獲利。儘管第四季有季節性淡季，加上長短料、缺櫃等雙重變數，然而以全年獲利預估值計算，絕大多數被動元件股的本益比均不到十倍。

今日由華新科領先上漲，由於今年華新科股價最高達291元，對低跌至138元，股價已經腰斬再打折，大幅度修正之後，領先反彈，盤中一度大漲超過6％，股價順利跨越季線。

而龍頭廠國巨明年第一季將與奇力新（2456）編列合併報表，以奇力新平均營收一季約45億元計算，對國巨明年首季營收大補，並抵銷農曆新年工作天數減少的季節性效應，第四季、明年第一季營收可望先蹲後跳。

國巨今日也跟進突破季線反壓區，盤中最高一度站上450元，漲幅逼近3％。