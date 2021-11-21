中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增9例COVID-19境外移入確定病例，其中5例為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。同時萬金石馬拉松今天開跑，昨天賽前傳出一名肯亞選手確診，包含11名同國選手一併被隔離。中央流行疫情指揮中心今日公布的確診名單中證實，指出有一名肯亞選手確診，感染Ct值為32，曾染疫且打過2劑疫苗，研判應為過去就曾感染的舊案。

今新增9例境外移入，5人為突破性感染。(指揮中心提供)

指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥(案16632)、印尼(案16633)、美國(2例，案16634、案16635)、肯亞(案16636)、新加坡(2例，案16637、案16638)、柬埔寨(案16639)及聖克里斯多福及尼維斯(案16640)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至11月19日。

指揮中心發言人莊人祥今天指出，該名確診的肯亞選手年約20多歲，是一名女性，曾在肯亞當地確診，並曾在母國接種過兩劑AZ疫苗，10月29日持搭機前3日內檢驗陰性報告自肯亞來台參加比賽，並於機場採檢後至防疫旅館進行居家檢疫，不過入境採檢與檢疫期滿前的採檢結果都為陰性，沒想到卻在20日又被驗出陽性。

莊人祥說，該個案14日檢疫期滿後，與其他11名選手一同到其他住所進行自主管理，自主管理期間與其他選手一同練習，由於這段時間已超出居家隔離的範圍，為保險起見仍然將其餘11人判為居家隔離。

今確診的9名境外移入個案中，有多達5例為突破性感染，其中有1人接種過3劑疫苗，包含2劑AZ與1劑莫德納，另有3人接種兩劑BNT，1人施打2劑科興疫苗。

指揮中心指出，案16636為20多歲肯亞籍女性，曾於肯亞確診(確診日調查中)，9月28日及10月21日於肯亞接種AZ疫苗，10月29日持搭機前3日內檢驗陰性報告自肯亞來臺參加比賽，並於機場採檢後至防疫旅館進行居家檢疫；個案入境當日採檢及11月10日檢疫期滿前採檢之核酸檢驗結果均為陰性，11月14日檢疫期滿後移至其他住所進行自主健康管理，11月20日依防疫規定再次進行採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)。個案在臺期間並無症狀，衛生單位共匡列接觸者12人，其中11人為同行入境選手，因在自主健康管理期間與個案一同練習，故均列居家隔離，餘1人為賽事工作人員，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,310,870例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,292,189例排除)，其中16,529例確診，分別為1,885例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。