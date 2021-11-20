6國新住民帶來特色舞蹈表演活動。（移民署提供）

為提供新住民完善的生活相關訊息，移民署自2016年起，整合各部會有關新住民生活、就業、教育及衛生等相關福利及權益，建置「新住民培力發展資訊網」，一路陪伴新住民在台成長茁壯，至今已5個年頭。移民署署長鐘景琨20日在北捷大安森林公園站，與6國新住民歡慶培力網5年的點滴。

20日活動開場，即由來自越南、印尼等6國的新住民姊妹，進行異國舞蹈演出。接著透過紀錄影片，帶著現場所有的參與者，穿過時光隧道，一起細數新住民培力網這5年來的精彩回顧。

移民署指出，新住民在台的文章、畫作及影像得獎作品，在多元文化的視角下融合在地特色，充分展現了台灣豐富的人文風景。其中一位得獎者，彰化特殊教育學校的楊水粉老師，參加海外培力計畫，陪伴新住民家庭回越南探親，她特別感謝移民署的活動，豐富多元了文化交流的經驗。

署長鐘景琨表示，疫情衝擊全球，新住民培力發展資訊網的多語版服務更肩負資訊傳遞的重任，此次因應疫，情特別設置的「境管防疫及振興專區」，包括非洲豬瘟、新冠防疫宣導、疫苗施打、入出境管理、紓困振興等相關多國語圖卡、懶人包及影音。

移民署指出，培力網除了照顧新住民家庭，為數眾多的外籍人士也能即時獲得重要訊息。未來，網站仍將持續發揮資訊整合的角色，提供更豐富、多元、快速的資訊，全方位照顧外籍人士在台生活。