華夏科技大學歡慶55周年，今（26日）與樂威文創合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科大提供）

華夏科技大學歡慶55周年，今（26日）與樂威文創合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科大提供）

華夏科技大學歡慶55周年，今（26日）與樂威文創合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科大提供）

華夏科技大學歡慶55周年，今（26日）與樂威文創合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座，邀請知名女職業賽車手沈慧蘭、倍耐力摩托車輪胎亞太地區代表李俊賢與同學們分享，同時也展出多輛超跑與重型機車以及台灣研發製造的電動卡丁車。

華夏科技大學表示，每年都會對學生舉行校園周遭行車與用路人安全宣導，這次活動更由沈慧蘭向學生們共同分享她作為賽車手從業餘到職業的心歷路程，並且以一位賽車手的身份提醒年輕朋友們，一般用路與賽車運動的駕駛條件是完全不同的，賽車運動須具備完善的環境與裝備的安全規定。

沈慧蘭分享，賽車並非一般道路行駛時可比擬，縱使身為賽車手，平時也不會任意在公路上疾駛，必須尊重他人與保護自身安全。除了沈慧蘭的演講之外，校園內也引進Alfa Roemo 4C、McLaren 650、Audi R8、BMW I8、TESLA Model X 100D、JAGUAR I‑PACE等等數輛稀有名車到場展示。

李俊賢與樂威文創執行長金舒蘋小透過實際精闢詳細現場示範解說安全駕駛須知與汽機車科普知識，希冀帶給學生不同以往的深刻體驗，雖然天空不作美，但在蘇聖珠副校長帶領華夏智慧車輛系暨全體師生，也熱情回報本次駕馭人生百場演說計劃之一，第一站於華夏科技大學辦理安全超跑駕馭論壇，非常成功辦理「沅仔百場演講首部曲」第一步里程碑。