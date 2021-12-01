中華郵政公司基於館藏資源分享與服務南部地區民眾理念，特於高雄車站旁之站前大樓2樓設立郵政博物館高雄館，並於2日揭幕，期推廣集郵及傳揚郵政使命與文化，並帶動在地藝文活動發展。

高雄館展場規劃融合郵政博物館經典館藏、運用多媒體互動科技，擘劃全新展場，期透過「大事紀要」、「經典珍郵」、「綺麗方寸」、「異國風情」及「郵政文物」等常設展，增進民眾對郵政歷史與文化瞭解，並規劃窗景動畫、環景劇場、光雕投影及送信體驗等互動區；另不定期舉辦多元主題特展，推廣集郵與藝文活動，提供大眾駐足、娛樂與休閒場館。

開幕典禮將由高雄市桃源區建山國小以森巴鼓迎賓、歡慶歌組曲開場，及樹德科技大學流行設計系師生，創意設計郵票圖案元素服裝走秀活動，展現南臺灣熱情氣氛。

郵政博物館高雄館開放時間為星期二至星期日上午9時至下午5時，參觀門票分全票新臺幣20元、優待票10元及免購票3種。相關詳情請至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。