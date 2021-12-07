竹東鎮公所在冬至前舉辦「竹東客家粄圓節」已邁入第16年，11日將在台泥公園旁的龍鳳路盛大登場，鎮長張順朋介紹當天有好客竹東遊市集、客家文化藝文展演等精采活動，歡迎各地民眾前來品味客家的美味米食，感受竹東客庄的熱情活力。

張順朋說，冬至在客家傳統文化中是最重要的一個節氣，更是客家庄中的感恩節日，客家人冬至祭祀便是以粄圓來祭拜，為使客家米食文化能傳承與發揚，竹東客家粄圓節已成為融入在地居民生活並備受期待的文化盛事。

今年活動除讓大家再次回味家家齊聚搓湯圓，品嘗幸福暖胃的湯圓外，為讓各地民眾能夠更了解客庄文化，規畫好客竹東遊市集、客家文化藝文展演、客庄探索闖關趣、童藝DIY玩創意等，讓大家透過欣賞與體驗來認識屬於竹東的特色客家文化。

今年並全市推出「客家粄圓觀光地圖」，內容包括竹東粄食觀光地圖、竹東特色伴手禮及竹東特色景點介紹，將竹東好吃又好逛的客庄風貌，推廣給各地區的民眾。更多活動詳情可＋搜尋「竹東客家湯圓節臉書粉絲專頁」。

活動並設計「米食小學堂」，將客家藝文扎根校園，邀請「竹東蕭如松藝術園區松風故事屋」創始人劉淑萍老師，及曾獲頒「教育部客語傑出貢獻個人獎」的徐玉佳老師，將客家米食的文化故事帶入校園。

「米食小學堂」9日起陸續至自強國中、竹中國小、竹東國中、上館國小、二重國中、大同國小，透過粄食說演故事與哈客粄食說唱，讓更多孩子認識客家米食，深化竹東客家粄圓節的教育意義。