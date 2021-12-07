屏東戲曲館將迎來10周年館慶，為此，縣府文化處特別舉辦「璀璨風華」菁華展及一系列活動。（謝佳潾攝）

屏東戲曲館將迎來10周年館慶，為此，縣府文化處特別舉辦「璀璨風華」菁華展及一系列活動。（謝佳潾攝）

屏東戲曲館將迎來10周年館慶，為此，縣府文化處特別舉辦「璀璨風華」菁華展及一系列活動。（謝佳潾攝）

屏東戲曲館將迎來10周年館慶，為此，縣府文化處特別舉辦「璀璨風華」菁華展及一系列活動。（謝佳潾攝）

每逢年節，屏東戲曲故事館就會推出各種應景主體展陪伴戲迷過節，而今戲曲館將迎來10周年館慶，為此，縣府文化處特別舉辦「璀璨風華」菁華展及一系列活動，11日起一連2天結合文創市集、戲曲展演，為戲曲館慶生熱鬧開趴。

文化處指出，屏東戲曲故事館位在潮州鎮，是由百年的官署建築活化為傳統戲曲展示與教育推廣的場域，10年來，以潮州3大傳統戲曲歌仔戲、布袋戲、皮影戲為主軸，扣合屏東的人文地景，推出不少主題多元的特展。

文化處說，屏東戲曲故事館不僅讓大家認識潮州「戲巢」的歷史，也扎根戲曲文化，充份發揮地方文化館的功能。而對於屏東戲曲故事館將迎來10周年館慶，文化處有特別安排，計畫以10年有成的回顧展打頭陣，從「以歷史場域作為戲台」的概念出發，藉由傳統戲曲在時空舞台上搬演，重現建築及人文歷史風華。

為歡慶戲曲館10周歲，除有靜態展外，當然少不了動態展演，文化處將以文創市集搭配戲劇演出的方式來呈現，文化處說，11日下午3時30分起將由貓頭鷹兒童實驗劇團帶來的《古肥羅》及全樂閣木偶劇團所演出的《重現金光金典-海宮劍雲》連番上陣。

12日晚間7時則由高雄皮影戲劇團表演《弄燈舞影話古今》，此外還有集點戳戳樂和當月壽星送壽桃活動，歡迎大家一起前來分享戲曲故事館10歲生日的喜悅。另外，26日還有時光留聲機漫談講座，文化處號召喜愛戲曲文化的民眾一定要報名參與。

文化處強調，戲曲文風鼎盛的屏東戲曲故事館最適合低碳慢行，花一整天騎著Pbike感受慢活悠閒的潮州小鎮風情，在走進戲曲館內欣賞特展後，再逛逛市集吃喝玩樂、與大家一起月下看戲，愜意不已。