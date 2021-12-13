台股續於18000點關卡之前高檔震盪，寬量國際策略長谷月涵今天表示，台股衝破2萬點是有機會，但「下來的話會很快」，提醒投資人如果要玩這最後一把，「不要玩太大，要小心一點、跑得快」。

谷月涵今天出席北威「通膨及升息的影響」論壇，會後受訪時談到股市議題，他表示，以市值和資金的比例來看，參考2000年網路泡沫、2008年金融海嘯的經驗，台股有機會達到2萬點。

外界關切台股何時可衝上2萬點，谷月涵表示，時間應該是用月來算、不是用年，但股市到最後一波，往往會衝很快，「會突然衝上去」，因此投資人要玩最後這一波，「不要玩太大就對了」。

谷月涵也提到，美國市場比台灣風險高很多，至於美股與台股的連動性，有可能像是2000年網路泡沫時，美國3月先大跌，台股5月中旬才開始跌，這是可以參考的歷史經驗。

媒體詢問，美股是否有崩跌危機，谷月涵回答，主要還是看美國聯準會反應，如果堅持把利率拉升，可能影響股市；但聯準會也可能考量市場崩跌將傷及實體經濟，比較慢執行拉升利率的政策。（編輯：潘羿菁）1101213