新竹縣文化局積極規畫興建的新竹縣圖書總館，因國內營建成本不斷飆漲，工程歷經3次發包流標，經修改建築單價後，日前第4次招標由雙喜營造公司以6億4134萬餘元得標，15日晚將在新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦總圖新建工程地方說明會，讓關心圖書館的民眾了解施工方式及期程。

文化局長李安妤指出，新竹縣總圖流標後檢討後分成二標，將工程標和室內裝璜標分開發包，並參考新竹市總圖用統發的預算，將原本每坪造價14.75萬元，調整為16.22萬元，工期從原本640天調整為750天，很慶幸工程標日前完成決標，希望明年第一季能動工，2024年開館。

李安妤並說，在工程進行的一定程度後，1億7千萬餘的室內裝璜標，將會再上網招標，新竹縣總圖的工程總經費是8億1千萬餘元，15日晚在新瓦屋舉辦新竹縣總圖工程地方說明會，歡迎關心圖書館的民眾能踴躍

新竹縣總圖基地位在新竹地檢署正後方的縣有地，臨自強三路及東興圳水岸綠地，建築設計著重在地自然、人文及環境特色，透過綠建築形式結合周邊東興圳綠帶公園，並將結合公共藝術設置，為建築妝點藝術氛圍，塑造連續地景並串連完整的生態走廊。

新竹總圖建築規畫總樓地板面積13069.44平方公尺，為地上四樓及地下二樓建築，內部空間包括資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、250席多功能展演廳、特展空間、科技體驗區、委外經營空間、公共服務空間，預計可容納館藏量50萬冊的圖書及資料，建立多元族群共享的自學及共學平台。