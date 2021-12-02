高雄市左營區於2日凌晨2時許發生車禍，並有人持球棒砸車。警方調查後，發現起因只是為了7500元的酒菜錢，16歲林姓少年覺得丟臉，竟然叫了3個人助陣，另一方的27歲連姓男子也叫了3人到場幫忙。警方在案發後火速找來涉案的8名嫌疑人查辦。

左營警方說，這起發生在民族路、華夏路口，警方獲報後將現場爭吵的6人帶回派出所詢問，並擴大調閱周遭監視器，鎖定涉案逃逸人車追查。

經初步了解，這雙方人馬是透過朋友介紹而認識，林姓少年因為不滿連姓男子向他追討7500元的酒菜錢，竟然叫了3名友人，分開兩部車追逐連男的車輛。在發生車禍後，以球棒砸車後逃離現場。

警方在案發後調閱監視器畫面，火速找來涉案的8人，詢後依公共危險、妨礙秩序及毀損等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。警方調查，林男是中輟生，警方在案發後聯繫其家人未果，於是找來社工幫忙。警方並規勸雙方人員遇到事情切勿動手，以免得不償失。

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