台中一名女子控訴，車子停在特斯拉展示中心前的公共停車格，竟然被檢舉擋到出入口，令她傻眼喊「TOYOTA老車不能停？」遭遇曝光後，一大票網友也不解，不過警方事後查證發現，報案人其實並不是特斯拉展示中心人員，而是附近道路工程單位的工作人員。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》指出，中午接到警察局的電話，說接獲報案指原PO的車子擋到出入口，希望她能夠移車，她傻眼問「出入口？我們是停在停車格耶！」

警方聽到原PO是停在停車格內，便表示會再和報案人確認，原PO接著問「是特斯拉嗎？」警方以不知道回應，但強調若是停在停車格內，就可以不用理會。掛上電話後，原PO到現場確認，發現車確實停在停車格內，且離特斯拉展示中心出入口還有一段距離。

原PO氣憤寫道「請問特斯拉門口的停車格，就是他們所謂的『出入口』嗎？還是說TOYOTA的老車不能停？這邊是公共停車格，不是特斯拉專用格，也不是貨車及公車專用格，停這邊怎麼了嗎？」

不少網友看到照片後，也忍不住開砲，「這有事嗎？車格不能停嗎？還有臉叫警察」、「號召大家都來停」、「我要是妳，直接停個8天8夜」、「一堆自以為車位在自家外面，車位就是他的」、「我猜，很快那個停車格就會被塗銷了」。

據《三立新聞網》報導，警方查證後發現，檢舉人並非特斯拉展示中心人員，而是附近道路工程單位的工作人員報案，因擔心民眾停的位置離施工處太近，大型工程車進出會波及到車輛，才會通知車主移車。