全球對於Omicron變種病毒恐慌降低，目前看似依舊在可控範圍，美股四大指數漲多跌少，其中標普500指數更逼近歷史高點，僅費城半導體收黑，亞股同步開小高，台股今日開高47.99點、報在17880.41點，呈現開高震盪的整理，最高衝上17925.12點，力守5日均線，盤面上有面板、航空等點火，萬八大關前台股依舊略顯躊躇。

大型權值股部分，台積電(2330)開高持穩在600元以上震盪，漲幅約0.5%，股價最高為607元，目前持續在5日線、月線附近來回測試。美系外資揮刀，預期半導體景氣循環明年將見頂，提前一季度示警半導體產業恐反轉，降評聯電(2303)、日月光投控(3711)以及力積電(6770)，評等均由加碼降至中立，並將世界(5347)降至減碼，日月光投控、世界先進分別下跌逾2%、2.5%，聯電也下跌逾1.5%，還在蜜月行情的力積電亦走跌逾1%。受惠於面板價格跌幅收斂、以及品牌廠拉貨動能回溫，面板廠11月營收回升，友達(2409)漲幅逾5%、群創(3481)、彩晶(6116)漲幅也約2.5%。

今盤面題材股持續聚焦元宇宙、低軌衛星以及電動車等。元宇宙概念股持續有表現，位速(3508)一度上漲5%，亞信(3169)、鈺創(5351)、宏達電(2498)、威盛(2388)等也均持續上漲。

低軌衛星題材正夯，2022年被定位為低軌衛星元年，經濟部打造台灣低軌衛星國家隊，入列廠商明泰(3380)今早盤衝上漲停33.3元，躍登(3138)亦上漲約2.5%，此外，儘管不在國家隊名單中，譁裕(3419)同樣受到低軌衛星題材振奮，早盤黑翻紅急拉大漲4.5%。航空運價持續飆漲，長榮航(2618)開高走高，一度大漲逾4.5%，股價衝上10年高點，華航(2610)最高亦上漲近4%。貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)也均有漲幅逾1%的表現，整體運輸類股指數漲幅約1.5%。

分析師表示，台股距離萬八僅一步之遙，但整體走勢仍舊偏多，目前各期均線全數上揚，月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，且時序進入12月份，根據過往經驗指數上漲機率高，加上外資重返買超行列，籌碼面相對穩定，配合年底集團及法人作帳行情樂觀，指數挑戰萬八機率高，另外，也觀察到OTC先行帶量創高，漲跌家數比健康，因此，台股只要短期均線有守，等待補量之後仍有機會挑戰新高。操作上可提高持股水位，偏多操作，電子、傳產均衡布局。