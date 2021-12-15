15日的歐股，在美國聯準會即將結束兩天會議，並發表正式談話之前開高。STOXX 600目前在471.55點，漲1.99點或0.42%。

除了聯準會以外，各主要地區央行本周都有重要利率會議，例如日本、英國以及歐洲等。

英國首相強生在當地時間14日時，遭同黨近百位議員否決新的社交禁令限制，當場顏面掃地。政治面動盪下，15日的FTSE 100指數也因此開低走低。同時，根據最新經濟數據，英國11月CPI(消費者物價指數)年增5.1%，創10年新高，且是英國央行目標值的兩倍多。

不過，儘管有通膨疑慮，但預計英國央行在當地時間16日時，還是會維持利率不變，因為會擔心Omicron大擴散與對景氣的影響。

歐洲企業方面，在這家義大利保險業者宣布，將還息股東高達61億歐元，約70億美元以及庫藏股計畫後，Generali漲幅近1%。

快時尚巨擘Inditex以及H&M的季報出爐。Zara品牌擁有者Inditex的季報營收大增21%，因實體商店在全球各地陸續重新開業。至於全球第2大快時尚業者瑞典H&M也表示，9月至11月的季報銷售量不僅符合預期，同時也回到疫前水準。但這兩家流行成衣業者的股價，15日盤中均跌超過2%。