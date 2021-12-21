歐股周一收跌，跌幅為為近三周最差表現，股市出現廣泛的賣壓；隨著Omicron病毒感染數的增加，投資人開始擔心全球經濟會面臨新一輪的嚴格管制和封鎖。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌6.55點或1.38%，為467.35點，指數創下近兩周的低點。石油股、礦業股、汽車股領跌，交易所所有板塊的次指數均下跌。

旅遊股跌1%，盤中一度重挫；因為一些交易員看到與疫苗相關的正面消息，讓尾盤跌勢收窄。

莫德納(Moderna)指出，在實驗室測試中，其新冠疫苗的加強劑使用，似乎在對傳播快速的Omicron病毒的對抗上產生保護作用。

Equiti資本分析師David Madden說，有關加強劑對抗Omicron病毒的新聞報導，並沒有提供太多協助；但是只要感染病例數繼續上升，出現進一步的社交限制，股市就會遭受壓力。

荷蘭於上周末宣布實施進一步封城之後，英國也可能在聖誕節過後祭出新的社交限制，歐洲許多國家也正在考慮於聖誕假期收緊管制。

受到大宗商品相關股票疲軟推動，包括油價的下跌，英國富時指數跌1%。Omicron病毒在歐洲的快速散播，加深了市場對能源需求的擔憂。

歐股在上周出現彈升。歐洲央行承諾繼續提供經濟支援，以及美聯準會要在明年三月結束疫情時期的刺激政策，給市場帶來樂觀前景。

丹麥製藥廠Novo Nordisk跌11.7%，表現最差。該公司說，由於美國供應問題，無法滿足市場對新型肥胖藥物的需求。

法國巴黎銀行漲0.5%，該行同意以163億美元的價格將美國子公司美西銀行(Bank of the West)賣給加拿大的BMO金融集團。

瑞典的紙漿和造紙廠BillerudKorsnas跌10.8%；該公司同意以8.25億美元現金收購美國的銅板紙製造商Verso。