台股今日隨日韓股市開高，盤初在台積電(2330)續疲，航運、鋼鐵回落下，一度翻黑跌至17652.32點，惟盤中傳出當沖稅制將延長3年消息，金融股急拉、台積電重登600關、大立光(3008)亮燈漲停，貨櫃三雄回神，多方迅速打趴空頭，大盤指數最高衝上17825.89點，尾盤賣單調節台積電翻黑，聯電(2303)漲幅隨之縮減，開發金(2883)等權值股亦受壓制，終場大盤漲120.16點、收17789.27點，成交值縮至2585.73億元。OTC指數收在230.28點，上漲1.81點，成交值848.69億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，國際股市震盪下，台股今日量縮反彈觀望，中小型個股零星表現，聖誕節加年底的長假，預期市場的量能會不足，指數表現的空間並不大，中小型個股將會各自表態。

盤面上，大立光(3008)獲外資看多，盤中一度攻上漲停價位，終場收在2410元，上漲6.17%；台積電今日回測年線，收在597元，下跌0.17%；聯電(2303)收在62.9元，上漲1.13%；IC設計強勢聯發科(2454)收在1090元，上漲3.32%；神盾(6426)、鑫創(3259)、智原(3035)均亮燈收在漲停板，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)回神都收紅。

由從籌碼來看，在現貨市場，外資周一大賣近2百億元，在期貨方面，外資昨日加碼空單1000多口，整體淨空單口數回到約2.6萬口。瑞銀投信投資部主管陳碩存指出，預期明年下半年通膨疑慮可望趨緩，Fed也對升息進行表態，市場最大變數暫告解除，在經濟增長動能看好下，預估虎年股市可望虎虎生風、股優於債行情仍可期。