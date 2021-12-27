大立光(3008)董事會決議110年上半年股息，每股配息31.15608212元，並訂111年1月12日除息，111年2月10日發放，參與除息的股東可望農曆年後領大紅包。

大立光今年股東會通過配息改為半年一次，今年上半年大立光每股盈餘為61.69元，今天董事會決議每股配息31元，配發率約50.25%，但因大立光於10月26日到12月24日執行買回庫藏股，致使公司流通在外股份總數有所變動，調整為每股配息31.15608212元。

今天董事會亦決議今年上半年股息除息交易日在111年1月12日，最後過戶日為1月13日，除息基準日為1月18日，現金股息發放日為2月10日。

台灣學齡孩童的近視比例逐年上升，大立光旗下子公司星歐光學近年來積極投入兒童近視控制領域，其推出之「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」榮頒衛福部及經濟部共同舉辦第20屆「藥物科技研究發展獎」醫療器材類入圍獎及第18屆「國家企業新創獎」殊榮。

星歐光學創立於2004年，為全球最大鏡頭製造商「大立光集團」關係企業，擁有專業製造技術及優秀經營團隊，研發與銷售各類隱形眼鏡，星歐光學表示，隨著3C用品的普及與愈趨繁重的課業壓力下，台灣學齡孩童的近視比例逐年上升，「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」為台灣唯一經過國內3家醫學中心臨床試驗通過之多焦點隱形眼鏡，並取得衛福部食藥署核發之醫療器材許可證，是截至目前為止，台灣唯一通過國內臨床試驗且取得許可證之國產醫療器材，接連獲得權威機構頒獎肯定且領有醫療器材許可證號之「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」，可望為廣大近視學齡孩童提供傳統近視控制方式以外之另一更佳選擇。

星歐光學產品目前與國內屈臣氏、家樂福、康是美及小三美日等各大通路及眼鏡行合作，販售據點超過2000家，大陸地區則與天貓、視客等合作，此次獲獎的「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」目前共有200家眼科診所配合，隨著銷售攀升，星歐光學於2018年順利轉虧為盈獲利至今。