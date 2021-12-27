內資力挺，台股18000點到手再創新高！連續幾次衝撞18000點未成的台股，終於在2021年最後一週倒數第4個交易日如願以償，儘管少了放聖誕節及新年長假的外資相助，散戶及國內法人勇敢扛起衝關重責，挾充沛資金優勢，股王矽力-KY(6415)大漲站上5000元關卡，大立光(3008)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)同步收紅，中小型股柏承(6141)、華興(6164)、元山(6275)、聯傑(3094)、楠梓電(2316)、禾昌(6158)、光頡(3624)、三貝德(8489)、力特(3051)、綠電(8440)及柏騰(3518)等漲停作收。

台積電(2330)及傳產類股也扮演穩盤角色，台股終於順利站上18000點，創下歷史新高，終場加權股價指數收18048.94點，上漲87.3點，成交量約2364.46億元；OTC指數為233.85點，上漲0.65點，成交量738.25億元。

今天盤中上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲1.79%，其次是機電類股及電腦通路類股，分別上漲1.65%及1.31%，表現較差者為鋼鐵類股、生醫類股及觀光類股，其中鋼鐵類股下跌0.95%，生醫類股下跌0.32%，觀光類股下跌0.01%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股，上漲1.03%，表現最差為生醫類股、下跌1.22%。

就技術面來看，今天台股在封關前季底作帳持續發酵下，指數開高走高，盤中大漲逾百點，雖然尾盤再逢賣壓致使漲幅縮小，終場仍上漲87.3點，以18048.94點作收，順利站上18000點關卡，再創歷年新高；由於台股短、中、長期均線維持多頭排列，且外資持續回補買超台股，配合年底集團及法人作帳行情樂觀，台股後勢仍有高點可期。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管Omicron變異病毒擴散使全球確診人數再度攀升，但住院及死亡率都低於Delta病毒，預估對經濟活動影響有限，加上美股多頭持續、科技股表現相對強勢，技術面目前短、中、長期均線維持多頭排列，有利外資持續回流台股，使大盤仍有續創新高的表現空間；由於台灣國際半導體展將登場，在旺季及需求推升下，將增添晶圓代工、記憶體及封測等相關供應鏈題材動能，或可留意具業績題材之中小型股及傳產族群，並留意外資資金動向。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，FOMC決定維持基準利率逼近於零，11月底前啟動縮減購債，通膨走向與就業改善顯示促使美國縮減購債，但聯準會重申，升息等進一步貨幣政策將採漸進調整，加上預期通膨壓力可在2022年緩解，對股市負面衝擊可望減緩；在產業基本面方面，企業獲利展望良好，半導體的成長循環仍在持續，雖然短期內市場對於終端需求雙重下單有些疑慮，但景氣回升，消費需求保持擴增，故市場對於高速運算、汽車電子仍抱持樂觀看法，外資也持續認為晶圓代工、載板、矽晶圓等次產業在2022持續為供不應求狀態。

劉宇衡指出，台股在16500點止跌回升，16800點以下形成雙重底，研判年線與半年線間具底部型態，可進行中長線布局。由於台股近期震盪加大，因此，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車電子等後市表現。