根據經濟部能源局提交給立法院預算中心的最新資料，2025年再生能源發電占比確定無法達成20%的目標值，最新的預估值下修為15.2%，等同直接宣示核電除役加上綠電發展遲緩，將在2025年造成5%的供電缺口。緊抱「非核家園」神主牌的蔡政府，就任初期規畫的綠電大餅，不僅嚴重縮水，連帶導致火電必須大開，卻仍將面臨缺電的窘境。

事實上，再生能源發展進度嚴重落後早就已顯現，筆者5年前即曾以德國發展再生能源的經驗為例，推估蔡政府的20%綠電目標不可能在2025年實現。在無其他備援的因應對策下，不足的再生能源甚至已提前影響到近年供電穩定。

以去年為例，依據政府的能源轉型規畫，再生能源發電占比應有12%，能源局的最新估計值則是7.1%，但截至2021年11月底，其占比僅5.9%，甚至不及2021年原目標值的一半。即使各項數據已攤在眼前，能源局依舊樂觀高估去年的再生能源發電占比，「修訂」出大於實際值1.2%的數字，這叫民眾如何相信能源局關於2025年再生能源發電占比可達15.2%的預測。

在缺乏足夠基載發電機組數量的情況下，去年不僅發生了513與517大停電，更迫使台電必須於機組歲修旺季的10月及11月實施經常性的人為降壓供電，以確保各級用戶不須停電。影響所及，全台各地變電所的變壓器也不能輕易報修，導致變壓設備明明已於檢測時出現問題，也不能長時間停機維修，惡果就是去年12月12日萬隆變電所及中和高壓電塔爆炸，雙北地區超過30萬戶停電。

去年的供電問題並非特例，類似的慘況在2025年之前勢必年年發生。未來4年，運轉中的3部核電機組將陸續除役，筆者也不認為再生能源發電占比可一舉躍升至15.2%，在煤電機組已成嫌惡設施之際，唯一替代方案僅剩燃氣發電。不過，氣電眼前尚有兩大難題必須面對，一是三接外推後的完工期程延遲，二是國際天然氣價格從去年開始大幅上漲。

首先，公投結束後，桃園觀塘的三接得以採行外推方案繼續施工，但完工時間落在2025年，原先規畫今、明兩年分別上線的大潭8號及9號新機組將無電可發，衝擊最大的時間點是核二2號機除役的明年3月，停限電幾已無可避免。

其次，國際天然氣價格自2020年7月自谷底反彈後，2021年11月來到高峰，上漲達4倍之多，目前仍看不出回檔趨勢。攀高的天然氣價格讓中油去年大虧400億元，也在歐洲多國造成新一波的能源危機，尤以今年冬季為甚。我國未來天然氣發電占比預計達到5成，屆時若再生能源無法達標，則其占比可能更高，台電已凍漲電價多年，未來在成本飆高的衝擊下，勢將大幅調漲電價。

綠電發展在蔡政府執政5年後仍未見其效，能源轉型已形同破功，主事者必須盡速務實尋找解方，切勿拖著全民進入缺電與高電價的泥沼！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）