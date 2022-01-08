台中市政府經發局與中央共同編列預算，辦理佳陽社區簡易自來水改善工程。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

為解決和平區梨山里佳陽地區長年水量、水質不穩定等情形，台中市議員林榮進長期關注爭取下，市府經發局與中央共同編列預算，辦理佳陽社區簡易自來水改善工程，去年11月底完工；經發局長張峯源8日強調，可提供約51戶、204名居民安全水源。

經發局長張峯源昨日會同市議員林榮進、佳陽社區簡易自來水管理委員會主委陳聖德及佳陽社區發展協會理事長張守宏等人現勘，了解運作狀況。

經發局指出，經濟部水利署及經發局共同編列520萬元，辦理「台中市和平區佳陽社區簡易自來水改善工程」，去年8月開工、11月底完工，該工程主要為新設置取水口、約2.4公里長的輸水管線及30噸不鏽鋼水塔2座，改善佳陽地區簡易自來水問題，可提供約204位居民穩定安全的水源。

林榮進指出，為協助惡魔島（佳陽沖積扇）設置農灌設施，他特為原住民請命，由經發局會同市政顧問張欽兆、台中市和平區民代表會代表林吉財、農委會農水署、農業局及和平區公所等單位，協助農民改善灌溉設施以解決缺水問題。

經發局強調，市府為加速偏遠地區無自來水地區供水改善，近年來積極推動延管工程，目前台中市自來水普及率已達96.46％，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，每年均編列經費，提升自來水的普及率與簡易自來水系統的佈建，希望落實照顧偏遠地區民眾用水需求與用水安全。