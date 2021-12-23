台灣東洋藥品工業公司控告前董事長林榮錦背信案，最高法院23日發回台灣高等法院更審，對此，台灣東洋公司表示欣慰並期望後續司法能秉公審理，還給台灣東洋應有的公道。

東洋公司表示，林榮錦涉背信案，遭台北地院一審判處10年有期徒刑，案經上訴，台灣高等法院二審改判林無罪，東洋公司請求檢察官上訴最高法院，歷時一年多審理，最高法院認為本案關鍵在於獲得產品授權的Inopha AG是否具備履約能力，及授權契約是否須經台灣東洋董事會決議、台灣東洋是否因此受有損害等三大疑點未釐清，發回高院更審。

東洋表示，前董事長林榮錦2008年、2009年間未呈報董事會，逕將具發展潛力之藥品與海外紙上公司Inopha AG簽訂不平等的授權合約，造成東洋近60億損失。東洋為維護商譽及股東權益提出民事損害賠償，就是相信司法能公正裁決。

東洋表示，日前最高法院已將此案相關聯的晟德大藥廠Risperidone PLGA學名藥委任開發契約關係案件發回更審，而刑事部分，最高法院也廢棄二審法院判決並發回更審，顯示整體案件仍有釐清調查之處。

東洋表示，對最高法院將林榮錦背信案發回更審一事表達欣慰，也期盼高等法院於更審時能詳盡檢視各項資料、公平審視所有具體證據，讓受傷害的4萬餘股東權益得到應有的保障。