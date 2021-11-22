遠景基金會於今（22日）舉辦「中國發展問題與臺海安全前景」學術研討會，邀請國內學者專家與會，討論大陸經濟發展、對外關係，以及台海安全等議題。政治大學東亞研究所教授王信賢認為，對台灣而言，「現在是最好時代也是風險最高的時代」。

王信賢指出，大陸對台政策「以和統為主，但同時跟武統交叉使用」。從十九大政治報告、習近平「一二講話」、建黨百年講話、紀念辛亥革命110週年講話到六中全會內容，顯示大陸對台政策還是以「和統」為優先，但大陸同時積極探討軍事手段在和統的作用，亦即「北平模式」或「長沙模式」等「以武逼統」模式。

對於中美關係之於全球的影響，王信賢說，美中兩大國的博弈並非單獨地考量個別事件，而是將全球作為一盤棋局，不僅是包含政治、經濟、軍事，甚至是氣候變遷議題，在區域上亦然，歐洲、中東、東亞等均會一考慮，而在東亞地區，台海、南海、東海，甚至是韓半島也都在這對弈的大棋局中。

而在區域安全方面，王信賢點出，由於美中地緣衝突點多在東亞地區，也使得此區域出現激烈的軍備競賽，中、日、韓、朝鮮、澳與台灣國防預算都逐年攀升，這也預示著「台海有事」肯定導致「東亞有事」，不僅周邊國家，全世界都應對台海安保問題投以更高的關注。

王信賢說，對台灣而言，「現在是最好時代也是風險最高的時代」。一方面在美中競爭下，台灣問題涉及中國主權、安全與發展利益等所有核心利益，連帶使台灣在國際間的能見度更高；但另一方面，大陸對台的不確定以及作為小國被拋棄的同盟困境都是重大風險。