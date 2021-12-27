證券分析師趙彭博表示，台股一反前三次上攻「萬八」大關，皆無功而返的慣性，27日早盤再度大漲138點，最高更攻上18099.78點，再創歷史新高，尾盤則受權值股台積電（2330）回檔影響，最終上漲87.3點，收在18048.94點。不過，唯一美中不足，就是27日成交量僅2300億左右，在量能不足的情況，必須再觀察兩天，若能連續三日站上18000點，才算成功站穩。

類股方面，傳產股表現27日較佳，橡膠、電機機械、建材營造類股漲幅均在1％以上，中小族群股則是表現一般，權王台積電收盤只漲2元，收在606元，無法一舉向上突破均線糾結區域，有待進一步表態。

個股方面，本周納入投資組合的綠電，股價27日亮燈漲停，漲停委買量2520張，28日持續上攻可能性高。

展望後市，半導體族、高價IC設計及矽智財（IP）族群須領頭持續上張，大盤才能真正站穩「萬八」大關。此外，電動車及元宇宙族群也必須扮演側翼助攻的角色，遊戲類股則視28日歐買尬法說會召開後，是否能帶動其他個股展開一波攻勢。