台股2021年底以「量價背離」之勢緩步上漲，突破逾半年大整理區間且數度創高。展望2022年1月行情，由於美國聯準會進入資金回收期，加上台灣股匯市基期偏高及地緣政治風險，資金籌碼一律將以「萬八」大關定強弱，投資操作上可聚焦六大概念股布局。

群益投顧表示，雖然Omicron變異株去年11月底一度短暫震撼市場，但僅造就台股去年底一波低點，即使去年底歐美染疫人數飆升亦未撼動市場。由於股市走勢一定程度背離經濟大環境，使台股去年12月以量能不濟的「量價背離」走勢緩步上漲、並數度創下新高。

隨著時序步入新的一年，群益投顧指出台股向上突破逾半年的大整理區間，月技術指標呈現高檔鈍化，技術面而言有較高機率可望持續強攻，但美國聯準會進入資金回收期，且台灣股匯市基期偏高，以及地緣政治風險可能加劇，整體資金籌碼面仍面臨疑慮。

群益投顧認為，台股元月應密切追蹤「萬八」關卡能否有效守穩，作為技術面假突破與否的重要強弱觀測分界。投資操作策略上，建議可關注防疫概念為主的生技股、金控為主的農曆年作帳概念股、台積電供應鏈概念股、綠電概念股、及傳產「低價」價值股。

群益投顧指出，作帳行情為往年台股年底至春節前後的盤面焦點，相關行情題材多以非電子族群為主、市場聚焦投信年底作帳個股表現能否「抱股過年」。金融股因具政策利多及現金股利概念，在此狀況下相對有望獲得買盤青睞，可觀察政策作多的官股作為指標。

至於以台積電供應鏈為主的相關設備個股，去年底已現飆漲走勢，群益投顧認為一定程度與英特爾與台積電競爭日益鮮明態度有關，且增加台積電未來進一步擴大資本支出的想像空間，使近年營運因而受惠的相關設備廠，營運及題材想像空間同步提升。

而「缺電」亦將成為今年市場聚焦議題之一，由於市場預期國內太陽光電躉購費率將續揚，且用電大戶有意爭取早鳥優惠，預期將掀起國內太陽能系統一波搶裝潮。群益投顧認為台股綠電相關概念股，將聚焦太陽能產業股、搭配其他風電概念等個別題材股表現。