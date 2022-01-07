台股2022年開春後，先延續前一年「萬8」封關多頭，緊接著又遭美股下殺潑冷水！根據金管會統計，2021年台股有135個營業日（超過開盤日一半的時間）大盤指數超過「萬7」大關，且全年指數都站在萬點之上。今年的台股在開春「萬8」的基底下，能否繳出和去年相當逾一半時間站穩「萬8」？大姆哥投顧認為，重量級權值股的表現是關鍵，台股今年走勢「微笑」！

據統計，集中市場2021全年上漲23.66%，打破2020年22.8%的報酬，且明顯優於其他亞洲股市。在「量」的方面，2021年台股平均日成交值達4762.99億元，比2020年平均日成交值2524.14億元增加88.7%，可謂價量齊揚推動大盤攻頂的一年！而虎年開春後的4個交易日，集中市場成交量日均為3210億元，較2021年日平均值4762億元，下滑了逾3成。

2022年開春後的台股量縮，讓台股是否有望挑戰「2萬點」大關再添陰影！但大姆哥投顧認為，台灣科技產業居全球關鍵地位，外銷訂單帶動企業獲利與股價屢創新高，而今年在這些重磅電子股的拉抬下，加權指數要挑戰2萬點不無可能，仍建議投資人可多關注台積電(2330)等重量級公司的法說會。整體走勢上，今年大盤將呈現「微笑曲線」走勢，意即年初持續走高，但指數在第2季時會受到美國FED升息影響而拉回，然後於第3季產業旺季與第4季美台大選拉抬下再度上揚，全年高點有機會落在第4季。

參考去年台灣股票型基金報酬率冠軍的統一黑馬基金，去年全年報酬率達85%，該基金在去年底的前10大持股則有：景碩(3189)、欣興(3037)、南電(8046)、同欣電(6271)、健策(3653)、漢磊(3707)、長榮、(2603)、德微(3675)、台積電、AES-KY(6781)等。