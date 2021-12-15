美國科技股表現疲弱，周二美股三大指數再度收黑。台股在台積電(2330)開低後一度回到平盤以上，加上中小型電子股活蹦亂跳，集中市場開低走高，櫃買市場漲勢更強。集中市場早盤震盪逾百點，多頭嘗試力守17600點高檔之上，但尚未回到月線關卡之上。

美國公布11月生產者物價指數年增9.6%，創2010年以來新高，市場預期將加快聯準會退場、提前升息可能，美股周二收盤續跌，道瓊工業指數下跌106.77點或0.3%，為35544.18點。標普500指數跌34.88點或0.75%，至4634.09點。那斯達克指數跌175.64點或1.14%，為15237.64點。費城半導體指數收跌0.52%，為3794.41點。

台積電ADR下跌0.11%，台積電今日開低後一度翻紅，盤中漲1元至600元。英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)以經濟泡泡模式來台，傳出14日已與台積電董事長劉德音見面會談，基辛格希望台積電提供英特爾更多代工產能，希望台積電能為其設置3奈米專線。台積電在明天除息前，今日股價開低後向上，回到平盤599元。

台積電試圖止跌撐盤。面板的友達(2409)上揚，以及DRAM的南亞科(2408)等止跌反彈，櫃買市場則由遊戲股大漲，電子股指數上漲撐盤。航運的長榮(2603)等貨櫃三雄，加上散裝股表現亦強勢。帶動台股早盤開低走高，回到17600點之上。

今日尾盤台指期結算。目前美股呈現震盪，外資短期操作偏保守，加上耶誕節前部分外資休假，成交量能未有效放大，尾盤仍需留意盤勢可能震盪。

回顧周二，台股周二開低走低，以一根中長黑K摜破月線，走勢轉趨疲軟，短線恐難有強勢表現。不過，下檔除了季線之外，還有半年線逐漸墊高，有望提供支撐，預料台股短期仍是震盪整理格局。