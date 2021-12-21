小編今天(21日)精選5件不可不知的國內外財經大事。因應新一波疫情，荷蘭宣布從上周六起實施全面封鎖措施，許多國家採取嚴格的封鎖措施，對經濟的威脅明顯升高，同時衝擊能源需求，歐美股市與油市周一聞聲重挫，台股20日跌破10日及月線，投信、八大公股行庫挾著國內經濟強勁趁勢護盤，兩大內資20日大舉加碼102億元。

【1】Omicron擴散 歐美股、油市通殺

Omicron快速在全球各地擴散，許多國家採取嚴格的封鎖措施，對經濟的威脅明顯升高，同時衝擊能源需求，歐美股市與油市周一聞聲重挫，紐約期油再度摜破70美元支撐。

【2】台股回跌 兩大內資百億護盤

新型變種病毒Omicron攪局，全球股市成驚弓之鳥，台股20日跌破10日及月線，投信、八大公股行庫挾著國內經濟強勁趁勢護盤，兩大內資20日大舉加碼102億元。台股分析師一致看好台積電、大立光雙火車頭，可望在2022年帶領台股過萬八、迎兩萬點。

【3】台驊：明年H1海運賣方獨大

年前湧現一波出貨潮，價高者始得艙位，台驊董事長顏益財20日強調，船舶供給量遠遠小於貨量成長的態勢已定，「至少在明年上半年都會是賣方市場！」但他強調，還有比漲價更要緊的事，在農曆年前大陸與東南亞數個港口疫情爆發，塞港、跳港問題嚴重，造成船舶運力大跌，若演變成區域性斷鏈，恐造成全球供應鏈癱瘓！

【4】啖陸廠長單 大立光出運啦!

大立光最壞的時點已過，外資頻送暖！繼上周五美系外資大摩喊買大立光，並給予2,600元的目標價後，20日陸系外資也來雪中送炭，並出具報告直指大立光已與某一線中國手機品牌簽署採購LTA（長期供貨合約），明年還有特斯拉（Tesla）、元宇宙、iPhone鏡頭升級與iPhone VCM待發酵，暗喻即將觸底反彈。

【5】穆斯克繳稅110億美元 創新高

針對美國民主黨參議員華倫呼籲老實納稅，電動車大廠特斯拉執行長穆斯克19日推文回嗆說，他今年繳稅逾110億美元，「超越史上任何一個美國人」，此金額將寫下美國納稅新高紀錄。