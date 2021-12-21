大雨後又地震！中央氣象局地震報告指出，今（21）日18:59台南市南化區發生芮氏規模4.6地震，地震深度9.4公里。各地最大震度台南4級，高雄3級，嘉義、雲林2級，屏東、台東、花蓮、南投1級。

不少台南網友感受到明顯搖晃，紛紛在PTT上回報「台南超大」、「台南好大，可怕」、「台南下雨地震」。

有民眾指南科地區地震瞬間「搖很大」，不過南科園區並未傳出災情，台積電也回應，南科廠運作並未受到地震影響。

各地震度級：

● 臺南市地區最大震度4級

4級：楠西、新化

2級：東山、善化、永康、佳里、臺南市、七股

● 高雄市地區最大震度3級

3級：甲仙、旗山

2級：六龜、桃源

1級：楠梓

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：大埔、番路、義竹、太保市、民雄

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：四湖

1級：水林、草嶺、土庫、斗六市、麥寮

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：九如、屏東市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：鹿野

● 花蓮縣地區最大震度1級

1級：富里

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：大城

● 南投縣地區最大震度1級

1級：名間