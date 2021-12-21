台南晚間6時59分發生芮氏規模4.6地震，南科表示，台南園區震度3級，沒有停電，廠商沒受影響，一切運作正常。

台南市政府東北東方36.4公里（位於台南市南化區）今天傍晚6時59分發生芮氏規模4.6地震，台南市地區最大震度4級，地震後南化二次變電所饋線跳脫，造成台南市玉井區、楠西區一帶部分停電，台電正積極搶修中。

南部科學園區管理局表示，台南園區震度為3級，不過沒有停電，廠商沒有受影響，一切運作正常。