台南4.6地震 南科：園區沒停電運作正常 20:542021/12/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南晚間6時59分發生芮氏規模4.6地震，震央周邊地區發生停電情況。（圖/ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南晚間6時59分發生芮氏規模4.6地震，南科表示，台南園區震度3級，沒有停電，廠商沒受影響，一切運作正常。 台南市政府東北東方36.4公里（位於台南市南化區）今天傍晚6時59分發生芮氏規模4.6地震，台南市地區最大震度4級，地震後南化二次變電所饋線跳脫，造成台南市玉井區、楠西區一帶部分停電，台電正積極搶修中。 南部科學園區管理局表示，台南園區震度為3級，不過沒有停電，廠商沒有受影響，一切運作正常。 台南規模4.6地震 楠西瞬間全面停電 民眾：嚇死了 專家憂心跳電停電頻率恐增加 #停電 #4.6 #運作 #台南市 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 荒廢近10年 南化生態園區明年底開放有望 20:592021/12/21 寶島 台南公告地價和現值漲逾3％ 新光三越中山店蟬聯地王 10:212021/12/21 財經 台南地震玉井、楠西1.3萬戶停電 台電搶修曝「停電關鍵」 20:202021/12/21 生活 江啟臣籲藍 速接觸中間年輕選民 04:102021/12/21 政治要聞 南科點火 臺南工業地價回不去了 04:102021/12/21 投資理財 台南規模4.6地震 雲林稍微搖晃 民眾以為「自己頭暈」 19:502021/12/21 生活 台南地震！嘉義縣大埔、太保最大震度2級 民眾多無感 19:402021/12/21 生活 緯穎大馬新廠 拚2023年投產 04:102021/12/21 證券．權證 德祭新一輪防疫 擬關酒吧舞廳聚會限10人以下 12:142021/12/21 國際 冬至養生「腎」是關鍵 中醫揭最需進補4類人 13:572021/12/21 健康 台灣民俗村變身惠來產業園區 04:102021/12/21 產業特刊 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 搶台積電赴高雄前！砸6億掃貨左營15棟透天 神秘買家曝光 - 財經 外資認錯回補106億 狂掃貨這幾檔金控股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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