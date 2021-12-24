台南市24日起舉辦多場耶誕與跨年活動，打造全城節慶氛圍，台南市警察局提醒，警方24日起將連續10天，不分平、假日執行酒駕取締，並點出易發生酒駕的10大路段，呼籲民眾勿以身試法。

耶誕節、元旦連續假日到來，不僅政府舉辦多場慶典活動，民間社團自辦的尾牙年終聚餐增加，各項活動常見飲酒助興，未免衍生酒後駕車，增加交通事故，警方即日起至明年1月2日止，不分平、假日，白天或深夜，啟動一波酒駕大執法。

台南市交通警察大隊統計今年台南市最易發生酒後駕車違規路段，前10名為永大路、中華路、中山南路、民族路、安中路、西門路、金華路、民生路、海安路、大灣路等路段，分析都是餐廳聚集的區域。未來都將規畫勤務臨檢點，增加這些路段見警率，遏止民眾酒後駕車的念頭。

台南市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，有鑑於酒駕累犯，大部分肇因酒癮難以戒除，警方與衛生局合作，共推酒癮戒治。警方未來取締或處理交通事故，如有測得酒精數據，同時將提供衛教資訊，轉介酒精成癮個案至衛福部配合之醫院接受治療，降低酒駕之風險。

台南市警局強調將貫徹「酒駕零容忍」決心，避免酒駕傷人憾事發生。

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