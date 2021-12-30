原PO不滿說，業者只願賠償超速罰鍰8000元，自己卻被吊銷駕照+扣車，未來半年該怎麼工作？(圖／爆料公社)

近日酒駕事件頻傳，成為全民焦點，不少人也提起代駕重要性，但卻有一名車主酒後花了1900元請代駕開車，對方卻在國道上狂飆到時速161公里，害他駕照被吊銷，新車也被扣押，欲哭無淚。

桃園一名男網友在臉書《爆料公社》大吐苦水，表示自己在11月29日，因為應酬喝酒，就向知名計程車行找了代駕來幫忙開車，沒想到對方在限速100的國道上狂飆到161公里，超過61公里，嚴重違規，導致自己不但被記點、吊銷駕照，連10月中才入手的新車也被扣押半年。

影音取自中天新聞YouTube

原PO說，自己車子入手一個多月，從沒開車超過時速120公里，沒想到找了代駕飆車到161公里，且事後業者只願意賠償超速罰鍰，自己去監理站申訴也失敗，氣得他出面投訴，親友也抱不平，表示未來半年都沒車，要人怎麼工作跑業務？

網友看到後也紛紛表示：「超扯」、「酒駕被抓搞不好都沒這麼嚴重」、「你是請到賽車手吧」、「是」、「代駕還是代飆」、「好的代駕帶你回家，爛的代駕帶你上天堂」。

根據中天新聞報導，業者對此回應，表示法務與客服單位都已經與當事人和相關單位做出聯繫，公司會全權負責。

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