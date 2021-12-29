有網友回顧車禍當下影片，認為對向道黑色轎車若有遵守禮讓行人，就不會發生憾事。(圖／爆料公社)

高雄26日晚間發生重大交通意外，38歲男子黃子洋無照酒駕，撞飛正在過斑馬線的一家四口，造成1死3傷慘劇，就有網友重看影片後，怒罵對向道一輛轎車不比BMW駕駛可惡，認為若有貫徹禮讓行人，一家四口或許可以躲過一劫。

透過影片可以看到，一家人趁著車少的時候過斑馬線，但走到一半，對向道汽車都沒打算禮讓，他們只好停下來等車經過，就在此時遭BMW酒駕男撞飛，造成一家人中的媽媽當場死亡，爸爸多處骨折，大女兒則是雙腳骨折，牙齒整排被撞斷，小女兒傷勢較輕，但仍有顱內出血情形。

車禍影片被上傳到爆料公社後，有網友發現事發地點位在前金區河東路與國民街口，而一家人走斑馬線過馬路時，對向道一輛黑色轎車無視禮讓行人守則，仍高速開過路口，大罵若當時經過路口的對向道車輛有禮讓，或許就能避免慘劇。

不少人痛批：「那輛黑色轎車一樣可惡」、「台灣的駕照真的都是雞腿換得」、「可以把那輛黑色轎車也抓起來嗎」、「對向那輛不比BMW酒駕可惡」、「要是那輛車有禮讓，或許就不會發生這種事了...」、「禮讓行人這麼基本的都做不到」。

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