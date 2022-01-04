北市朱姓男子去年9月駕駛9人座小客車，在延平北路8段超速追撞前方王姓機車騎士，導致人車倒地後，再追撞前方公車，騎士遭擠壓在車底，騎士經救護人員送醫，仍宣告不治，朱辯稱4天前雖曾施用毒品，但覺得自己意識清醒才開車，檢察官認為無法證明因毒品導致車禍，認定超速釀禍，依過失致死罪起訴。

起訴指出，2021年9月19日晚上7時許，40歲朱男駕車行經速限每小時40公里的延平北路，以時速60到70公里，追撞前方機車騎士，導致36歲王男人車倒地，經送醫救治1小時仍宣告不治。

朱男酒測值為0，但經員警採尿送驗，安非他命檢驗呈現陽性，他聲稱，4天前曾在林森北路施用毒品，但覺得當時意識清醒，因車速過快而發生車禍，施用毒品部分，警方依《毒品危害防制條例》送辦，移轉管轄到台北地檢署，現仍在偵查中。檢察官認為，沒有證據證明朱男因吸食毒品導致不能安全駕駛，依過失致死罪起訴。

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