新北市謝姓夫妻因3歲親生小孩晚上不睡覺，以膠條毆打，命令孩童面壁罰站，導致孩童體力不支，頭部撞擊牆壁跌倒，2019年12月19日經送醫救治3個月仍宣告不治，法醫解剖認為是「自然死亡」，檢察官以謝童的死亡與父母毆打並無因果關係，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴謝姓父母。

謝妻在2019年9月16、9月21日以膠條毆打3歲孩童，23日下午又再度處罰，命令在牆壁前罰站，直到小孩昏倒，頭部撞擊牆壁，導致額頭、鼻頭、左臉頰下處挫傷，經送醫治療，醫院發現孩童上臂、前臂外處、左大腿膝蓋、左小腿膝蓋、右膝、右小腿多處瘀傷，因而通報台北市家庭暴力暨性侵害防治中心。

謝姓夫妻聲稱「有些傷不是我造成的」，並指小孩常常東撞西撞，有時會撞到頭。經台大醫院鑑定，認為應考慮受虐腦傷後所導致的死亡，並沒有證據顯示是2019年9月的3次毆打所致，檢察官認為，沒有其他積極證據證明謝姓夫妻傷害小孩致死，僅依傷害罪起訴。

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