一名20歲身心障礙許姓少年在高雄鼓山區馬卡道路遭4名男子用球棒及安全帽毆打，警方全案依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送偵辦。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

棒球隊再現！一名20歲身心障礙許姓少年在高雄鼓山區馬卡道路遭4名男子用球棒及安全帽毆打，影片被網友PO上臉書「爆料公社」，引起各界關注，經警方調查，雙方均認識，去年12月23日在屏東潮州發生言語爭執，回高雄後相約談判，未料4男對許男大打出手，警方全案依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

高市警鼓山分局表示，去年12月23日23時50分接獲報案，稱醫院急診室有人遭到毆打，經調查發現，雙方為認識友人，於23日一同前往屏東潮州出遊，但遊玩期間許男些微不善表達，讓同遊的友人認為是在對其辱罵，雙方回到高雄後相約鼓山區馬卡道路談判，雙方一言不合，郭男、周男、李男、廖男等人便池球棒及安全帽對許男攻擊，導致許男頭部等多處受傷，送往聯合醫院治療，全案依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

許男被毆打的影片被PO倒臉書「爆料公社」，可以發現許男被送到醫院後，躺在病床上不斷發抖，全身都是傷痕，病床上也沾染許多血跡。許男的母親認為，遭到朋友拐出去痛毆，讓她十分心痛，對方打完人沒有悔意，也不打算主動道歉，且每一下都瞄準頭部，無疑是想致人於死。

高市聯合醫院指出，傷患本人就醫時有頭部撕裂傷，經縫合後觀察，建議後續可再回門診安排檢查，24日凌晨即出院。