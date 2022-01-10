張姓汽車駕駛與對向2輛機車發生交通事故，導致其中1輛機車騎士頭、胸受創死亡。（圖／警方提供）

北市張姓男子8日凌晨1時許，駕車行經新生南路、仁愛路交叉口，疑未依燈號搶先左轉，與對向一輛機車發生碰撞，26歲黃姓騎士整個人彈飛，後方1輛機車因車速過快來不及閃避，追撞黃姓騎士，導致黃姓男子頭、胸部重創，經送醫仍宣告不治。

警方表示，張姓男子行駛在新生南路內側左轉專用車道，疑未依燈號指示左轉，與對向直行的黃姓騎士發生碰撞，轎車緊急煞車，機車後方另一位騎士閃避不及，追撞剛發生事故黃姓騎士，而黃男經送醫仍傷重不治。

警方初判，張男疑未依照號誌燈搶先左轉，而黃男以及後方的機車都超過速限，至於雙方肇事責任，將後續調查釐清。警方表示，違反號誌管制，像是「闖紅燈」、「搶先左轉」及「超速駕駛」等違規行為，已成為機車族及行人傷亡事故殺手。

中正第一警分局轄內將在肇事高風險路口，如景福門圓環、仁愛路與新生南路口、市民大道與林森南路口、中山北路與市民大道口、重慶南路與貴陽街口等，編排違規取締執法勤務，提醒駕駛人「小心駕駛」並落實「速度管理」，避免憾事發生。