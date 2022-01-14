一輛聯結車在左轉後突然停在車道中不動。（翻攝爆料公社）

下秒畫面中，聯結車無預警後退，嚇得後方機車緊急逃難。（翻攝爆料公社）

實在太危險！近日一段監視器畫面在網路上流傳，掀起熱議，原來是一輛聯結車無預警的停在路中央，隨後在沒打燈的情況下突然倒車，簡直把停在後方的機車嚇個半死。

有網友在臉書社團《爆料公社》分享這段監視器影像，透過畫面可見，一輛大型聯結車左轉後，有3輛機車跟在後方，但聯結車突然停在路中央，後方的機車騎士感到困惑，其中1輛機車等不及，先行向左跨越雙黃線超車。

下段畫面中，聯結車無預警的向後倒車，後方的2名機車騎士嚇傻，趕緊拉開距離向旁或向右閃避，甚至還有一名騎士見狀直接以牽車方式逃命，還好最後聯結車停止後退，並無造成人員傷亡，但險險就要把機車騎士輾入後輪的過程讓人看了捏了把冷汗。

影片曝光後，不少網友看了氣憤，紛紛留言痛罵，「這個行為好危險！太扯！要倒退也要有人指揮，哇咧！是要謀害後面的人啊？」、「要倒車之前也要先確認後方狀況吧！有夠誇張！」、「走錯路直接倒？擺明不讓則死」、「倒車顯影呢？現在的大車沒有裝倒車顯影驗車驗不過，不能上路啊…」。