美國消費性電子展CES日前落幕，會中的一大焦點就是汽車產業的發展。在節能減碳的環保趨勢之下，電動車的發展已然是不可抵擋的趨勢。然而面臨汽車市場這波由燃油車轉向電動車的轉型，台灣政府似乎毫無準備。

為了加速轉型，近年各國政府紛紛訂定了燃油車退場的時程。印度在2025年要禁售燃油機車，而挪威則是要在2025年禁售燃油汽車。2030年英國、德國、荷蘭、丹麥、冰島等國，都將禁售燃油汽車。

碳排大國美國雖然將全國碳中和目標訂在2050年，但拜登政府去年12月也已簽屬行政命令，指示聯邦政府機構2035年前只能添購零碳排的新車，且訂下2030年前市面銷售的新車，必須有五成是零碳排汽車的目標。顯見許多早有意識的國家，皆已衡量各國國內的各項條件，訂出最符合本國的減碳目標。

不光是目標，相關配套措施也搭配出籠。譬如英國因為2030年要禁售燃油車，所以去年11月就宣布，今年新建或是重新裝修的建築物，都需設立電動車的充電裝置。拜登政府的基礎建設法案，也同時編列了75億美元預算，要擴充電動車的基礎充電設施。

反觀台灣，在產業轉型和電動車市場的布局本就落後其他先進國家，政府政策又不斷搖擺。賴清德2018年擔任行政院長時，曾宣布2035年要禁售燃油機車、2040年要禁售燃油汽車。但蘇貞昌上台後不久，又在2019年以「油電平權」為由，取消燃油汽機車的禁售年限。且過去兩年，政府打著減少空污的名號，卻讓汰舊購買新燃油機車的民眾可以獲得補助，等於變相降低民眾換購電動機車的意願、鼓勵民眾繼續購買燃油機車。

在各方壓力之下，政府才終於宣布今年起，將取消燃油機車補助。這也令許多業者和民眾懷疑，政府到底有沒有想好一套完整的減碳與轉型藍圖，還是只是今天想一套、明天想一套？若沒有提早擬定完整政策、設定階段性方向，台灣真的有機會如蔡總統在去年4月22日的世界地球日所說，與全世界一起達到2050年碳中和的理想目標嗎？

去年在英國格拉斯哥舉行的聯合國全球氣候變遷大會上，世界主要國家就在會中達成了其中一項為2040年，全球禁售燃油汽車的《格拉斯哥氣候協定》。雖然不少汽車大廠包括Volvo、Jaguar Land Rover、福特、通用汽車、賓士以及中國比亞迪都跟進簽署，表示願意配合，但也有包括日商豐田、德國BMW在內的傳統車商不願做出承諾。

BMW的理由也相當冠冕堂皇，因為他們認為並非世界所有國家，都會積極建設電動車所需的基礎建設。在各方面條件都已完備的先進國家，譬如挪威、荷蘭，他們當然願意只賣電動車；但若是其他相對較落後、貧窮的國家，政府沒有政策配合、基礎設施不足、電力網路不完備，要怎麼只賣電動車？

台灣政府若再不思考台灣的軟硬體要如何往零碳排的方向轉型，恐怕以後就只能淪為國際廠商眼中的「落後國家」，甚至只能接收先進國家都不想要的燃油車了。（作者為口譯工作者）

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