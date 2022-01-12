在健身房進行鍛鍊，有些人習慣穿著寬鬆舒適，但有些人卻偏好貼身衣物，除了方便動作，也可凸顯身體線條。近日一名健身正妹在TikTok發佈的一段影片爆紅，她在健身房做深蹲訓練，翹臀不停上上下下，結果正後方一名男子從頭到尾沒瞧過她一眼，讓這名正妹大喊「感謝」！

國外一名健身女網紅莉比（Libby Christensen）在TikTok發佈一段影片，影片中她在健身房進行深蹲訓練，而她正後方有一名球帽男坐在槓鈴椅上，一開始該男子視線朝向地板，接著他躺下開始舉槓鈴，從頭到尾都沒有朝莉比的方向看過來。

球帽男的表現讓莉比大讚：「我要大聲向這名在我進行深蹲時、在我後方的男子致敬」，「我被緊盯時會感到很不舒服，非常感謝他的視線不在我身體上」。

這段1月1日上傳的影片迄今已經有470萬次觀看、超過1萬則留言，不少網友表示：「當我在健身房處於男子這個位置時，不得不移開，因為害怕被女生認為是變態，不舒服的感覺是雙向的」、「我認為有許多人在健身房都盡其所能確保自己沒盯著女性看」、「為甚麼每個女生都認為男生會在健身房內偷看，明明網路上有更多可以看」。

更有人指責莉比：「妳不覺得他對妳拍他感到不舒服嗎」、「妳拍自己時有想過其他人並不想被你拍到嗎？」、「也許專注在妳的肌肉，而不是其他人在做甚麼，妳可以練得更好」。