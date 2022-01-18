網紅青青被另一名網紅「小商人」爆料被姐妹前男友包養，青青立刻在IG曬出有自己名字的房屋權狀反擊並怒嗆對方：「我做的直不需要怕」，沒想到「小商人」再次發長文爆料男方非青青男友而是金主之外，更打臉「秀權狀是哪來的證明，是要證明被人包的是吧。」。

網紅「小商人」表示原本不是要講青青，但太多人私訊問說她是不是在兼差、能不能約到，更好奇新聞寫的房產車子是不是她的，對此，他強調青青接很多單才有錢的消息並不正確，因為她早被號稱「男朋友」的人包走，所以各位也約不到，至於房子權狀有證就是她的，但錢怎麼來又是另一回事。

網紅「小商人」起底青青金主姓陳做博弈。（Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

「小商人」表示青青金主就是之前室友姐妹的前男友，因為巴著他導致姐妹決裂，更聲稱這名金主姓陳是做博弈「做偏的」，還跟別人合開貼膜公司加減洗錢，更狂酸青青「話說回來那個也不是什麼她的男朋友，就是個金主咩。你貼個權證，是能證明什麼？我以前也買車送給妹子過，保時捷我至少也是給911起，718對你現在要塑造的身份來說太寒酸了吧」。

網紅小商人打臉青青秀權狀「要證明被人包」。（Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

「小商人」看完青青限動內容，坦言不知要從哪吐槽。（Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

「小商人」指出有人將青青發的限動內容給他看，他表示看完搞的好像自己在欺負小孩一樣，都不知道要從哪吐槽，坦言再講只能請委員去質詢法務部了，更強調「去年七月才被抓過，我可以再送你們一次」。