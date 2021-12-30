新北市中和警分局為防制酒後駕車事故發生，於重點時段規劃相關防制、取締勤務，確保用路人安全。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為防制酒後駕車事故發生，於重點時段規劃相關防制、取締勤務，確保用路人安全。（中和警分局提供）

年關將近，各項聚餐日益增多，新北市中和警分局為防制酒後駕車事故發生，於重點時段規劃相關防制、取締勤務，確保用路人安全。

中和警分局表示，隨著季節邁入冬季，氣候逐漸轉寒，正是溫補及小酌的最佳時節，再加上疫情逐漸趨緩，致使民眾聚餐飲酒機會增加。為防制酒後駕車事故發生，將「酒後駕車」列為重點取締項目。

持續針對轄內酒駕易肇事地點，如景平路、圓通路、興南路1段、中山路等路段部署機動警網加強攔查、路檢，同時以多點式增派線上巡邏警網方式，針對疑似酒駕車輛及意圖規避取締之汽車駕駛人加強攔查，以有效防制酒駕肇事發生。

中和警分局呼籲，駕駛朋友在酒足飯飽後，謹記「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」，寧願花錢平安回家也不要冒險酒後駕車，酒駕肇事代價高，切勿以身試法，才能保護自己和用路人的安全。

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