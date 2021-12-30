遏止酒駕肇事，佳里分局於易發生酒駕肇事、酒駕違規路段及地點攔檢盤查加強取締。（讀者提供／劉秀芬台南報導）

元旦連續假期及春節將近，尾牙宴和餐敘多，台南市警察局佳里分局加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，將連續10天執行取締酒後駕車專案，希望能有效嚇阻酒後駕車違規行為，防制重大傷亡事故發生。

佳里分局表示，為展現遏止酒駕肇事的決心，除加強規畫取締酒後駕車暨防制危險駕車勤務等交通違規大執法專案外，還針對易發生酒駕肇事、酒駕違規之重要路段及地點，採封閉性或定點式攔檢盤查加強取締。

佳里警也特於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導，並請店家主動提供代叫計程車服務，加強民眾指定駕駛之觀念，加深民眾酒後不駕車印象。

佳里分局長陳嘉得特別呼籲，酒後勿開車，珍惜你我生命，即使隔夜飲酒，亦有宿醉酒駕危險，切勿心存僥倖；連假期間警方執法不打烊，請民眾外出旅遊時，切記勿酒駕、超速、疲勞駕駛及闖紅燈，遵守交通法令，快快樂樂出門，平平安安回家。

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