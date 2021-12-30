近來全國多起酒駕事件釀成死傷，加上適逢跨年連假與尾牙季，是酒駕肇事高峰期，新竹市長林智堅30日宣布，新竹市警察局啟動元旦連假酒駕取締專案計畫，針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，將增加警力規畫勤務執行、加強臨檢，並強化各項宣導作為，貫徹酒駕零容忍。

元旦至春節期間是每年酒駕肇事高峰期，且各行各業、社團組織常有尾牙、春酒等聚餐，市警局為防範酒後駕車的違規行為，將啟動跨年取締專案，自110年12月31日0時起至111年1月2日24時止，擴大取締重大交通違規，分別於不同時段在本市易發生酒後駕車、交通事故等相關周邊路段路口及轄內餐飲業、酒店、KTV等密集地區，加強攔檢取締酒駕違規行為。

此外，林智堅也呼籲民眾切勿心存僥倖，喝酒之後如果有行車需求，可以選擇改搭計程車或使用酒後代駕服務，或是指定同行中一人不要喝酒，負責送其他人回家，部分超商有預約酒後代駕的服務，歡迎民眾多加利用。

新竹市警局也重申加強取締酒後駕車之決心，期能降低車禍事故發生，減少民眾傷亡及財產損失，並請民眾酒後不開車、開車不喝酒，遵守交通規則，確保行車安全，平平安安迎接新的一年。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障